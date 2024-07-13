Вратарь сборной России написал второе заявление на бывшую жену. Ее обвиняют в краже?

Нефутбольная история с Матвеем Сафоновым продолжается.

14 июня прогремел мощнейший трансфер — российский вратарь Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». По разным данным, французская команда заплатила «быкам» за 25-летнего футболиста 20 миллионов евро. Трансфер Сафонова стал для «ПСЖ» рекордным: еще никогда столичный клуб столько не платил за голкипера в своей истории. Однако сделка могла не состояться из-за долгов по алиментам у Матвея бывшей жене Анастасии Казачек. Пара развелась в 2021 году.

7 июня издание Baza сообщило, что Сафонов задолжал экс-супруге 60 миллионов рублей. Согласно постановлению суда, из-за долга вратарю сборной России установили запрет на выезд из РФ.

Позже появилась информация, что Сафонов подал ответный иск. Игрок обвинил Анастасию в краже 800 тысяч рублей с его банковской карты в 2021 году. При этом девушка сообщила, что Матвей перевел денежные средства добровольно на ремонт квартиры их общей дочери Майи.

13 июля Baza опубликовала новую информацию о ситуации Сафонова. По ее данным, воспитанник «Краснодара» написал второе заявление на бывшую жену. Как утверждает издание, российский футболист обвиняет Анастасию и ее сестру в краже контракта и разглашении конфиденциальной информации.

По версии Сафонова, во время расставания с Казачек ее сестра с подругой попали в квартиру Матвея, когда футболист находился на соревнованиях. Родственницу экс-супруги застали друзья спортсмена. Вратарь считает, что сестра Анастасии с подругой выкрали контракт и передали его в СМИ во время суда с бывшей женой. Тогда журналистам удалось опубликовать скриншоты контракта, по которому Матвей получал в месяц около 12 миллионов рублей в «Краснодаре». Контракт является конфиденциальным документом: он был только в клубе и на руках у самого футболиста. Baza сообщает, что Сафонов написал заявление в апреле, пока по нему проходит проверка.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

По сведениям источника, Сафонов никогда не отказывался от выплаты алиментов. Первоначально по устной договоренности голкипер «ПСЖ» выплачивал бывшей жене по 500 тысяч рублей на ребенка, но не знал, куда идут деньги. Анастасия не стала объяснять траты. После этого Матвей снизил сумму до 250 тысяч. Еще 50 тысяч рублей спортсмен переводил девушке на личные нужды.

Утверждается, что Сафонов больше года не виделся с дочерью — источники в его окружении рассказывают, что Анастасия запрещает ей разговаривать с дедушкой и бабушкой.

В феврале 2024 года суд обязал бывшего вратаря «Краснодара» выплачивать бывшей супруге 25 процентов от доходов в качестве алиментов на дочь. Сейчас по делу идет апелляция.

Как выяснил «Матч ТВ», заседание по делу о долгах Сафонова по алиментам назначено на 30 июля. Об этом телеканалу сообщил источник из окружения экс-супруги голкипера «ПСЖ».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Сейчас идет материал проверки по новому заявлению Сафонова, — рассказал matchtv.ru источник. — Вчера Анастасия была в Москве, ходила на опрос, подавала объяснения. Все это делается, чтобы опорочить лицо матери ребенка и отстоять в судах свою позицию. Уже больше года судебных процессов Сафонов подает заявления против Анастасии. Это уже его четвертое заявление. На все его предыдущие заявления был получен отказ».

Ранее сообщалось, что Сафонов в начале июля покинул Россию и уехал во Францию, где тренируется в составе «ПСЖ». Свой первый матч парижане проведут 10 августа в матче за Суперкубок страны против «Монако», за который играет другой россиянин Александр Головин.