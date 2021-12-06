«Восхищаюсь Трушечкиным. На Евро он 30 минут комментировал возможную смерть человека». Интервью Михаила Меламеда

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Меламед рассказал о развитии спортивного комментаторства в России и премии «Голос спорта», поделился мнением о том, кого считает лучшим комментатором прошедшего года, и дал прогнозы на матчи заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Что ждете от заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов?

— Так как я комментирую чемпионат Португалии, интересно, что будет дальше с «Бенфикой» и «Порту». Кроме этого, я симпатизирую «Барселоне», так что ее соперничество с лиссабонским клубом вызывает наибольший интерес. «Бенфика» мне совсем не понравилась в последнем матче со «Спортингом» (1:3), но и «Барселона» сейчас тоже в не очень хорошем состоянии. У «Порту» в группе похожая ситуация, но за команду Сержиу Консейсау я переживаю меньше, чем за «Бенфику». Португальцы должны обыгрывать «Атлетико», у которого сейчас большие проблемы в чемпионате Испании.

08.12.2021 | Зенит — Челси

— Сможет ли «Зенит» что-то противопоставить в матче с «Челси»?

— Как бы команда из Санкт-Петербурга ни была хороша, обыгрывая вполноги соперников в чемпионате России, «Челси» и «Ювентус» — другая история. В матчах против европейских грандов не помогает даже тот подбор футболистов, который есть у «Зенита». Не думаю, что команда Семака сможет что-то противопоставить «Челси». Да и вообще непонятно, состоится ли игра, потому что в Санкт-Петербурге сейчас температура минус 22.

— Если подводить итоги года, кого бы из комментаторов выделили за это время?

— Премию «Комментатор года» я бы отдал Роману Трушечкину. Мне всегда было приятно слушать его репортажи, потом я познакомился с ним лично и стал восхищаться еще больше. Но в этом году он показал пример профессионализма, когда в тяжелейшей ситуации в матче Дания — Финляндия около 30 минут комментировал возможную смерть человека.

Я бы не хотел оказаться на его месте. Однако он справился так, как не справился бы другой комментатор. В этой ситуации нужно было не только проявление профессионализма, но и глубоких человеческих качеств, духовное развитие и жизненный опыт. Пример Романа Трушечкина — образец, как не потерять самообладание в тяжелейшей ситуации и сделать все органично и аккуратно.

Я попал в демоверсию этой ситуации, когда комментировал матч чемпионата Португалии, в котором игрок Нану столкнулся с Крицюком и потерял сознание. Я продолжал говорить, но в тот момент мне было очень страшно. Роману Трушечкину это пришлось делать на огромную аудиторию во время матча чемпионата Европы, когда один из лучших игроков был при смерти. Я восхищаюсь тем, как он это смог сделать.

— Что вы думаете по поводу развития спортивного комментаторства в России?

— Современный мир очень удобен для того, чтобы эта отрасль развивалась. Любой человек может поставить себе микрофон и практиковаться, рассказывая даже о матче, который проходит во дворе. И чем больше телевидение будет перемещаться в YouTube, тем больше шансов пробиться наверх будет у тех, кто не имел возможности попасть в телевизор.

В комментаторство приходит все больше молодых ребят, и эта конкуренция заставляет держаться в тонусе либо уступить место более сильному игроку. Чтобы оставаться на уровне, необходимо стараться качественно делать свою работу. С таким же воодушевлением, с которым делал это во время первых репортажей.

— Какие главные изменения произошли в вашей сфере за последние десятилетия?

— Если раньше комментатор был едва ли не единственным источником информации, то с развитием интернета это изменилось. Поэтому от комментатора сегодня мы ждем не уникальных сведений, так как мы их можем найти в интернете, а эмоций, погружения в игру. Чтобы матч был не просто футболом, а шоу и представлением. Кроме этого, с появлением большего количества комментаторов появляется разнообразие. Человек может выбирать, где и с чьим комментарием ему смотреть матч. Раньше таких возможностей было гораздо меньше.

— Какое влияние премия «Голос спорта» оказывает на развитие отрасли в России?

— Когда я получил премию в номинации «Новый голос спорта», мне было очень приятно. Это огромная мотивация для работы. Эта награда не говорит о том, что жизнь удалась, а, наоборот, бросает вызов, чтобы становиться еще лучше и делать новые успехи. Большое спасибо организаторам за создание этой премии. Для меня победа в одной из номинаций стала пинком для новых свершений.