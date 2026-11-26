Фетисов жестко раскритиковал проект 22-го пакета санкций ЕС: «Это уже не лечится»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в комментарии «СЭ» отреагировал на предложение Еврокомиссии запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом на соревнованиях на территории Евросоюза.

«Это вообще безрассудство какое-то. Попирание всего, что было построено не одним поколением, в том числе европейцев. Спортивный принцип должен был быть единственным примером того, как вообще можно существовать в этом непростом мире. Кому все это вообще приходит в голову? Судя по всему, это уже не лечится.

Надо прекратить с ними общаться и развиваться внутри страны, развивать уровень наших соревнований. И ждать, когда позовут обратно на наших условиях. Эти санкционные пакеты будут вводить бесконечно. Надо себя уважать и сказать: хватит», — сказал Фетисов «СЭ».

23 ноября Еврокомиссия представила проект 22-го пакета санкций против России. Он предусматривает запрет на участие российских спортсменов и команд в соревнованиях на территории ЕС под национальным флагом, а также на демонстрацию официальной российской символики.

Также предлагается ограничить финансирование европейских спортивных и культурных организаций российскими спонсорами и запретить россиянам занимать руководящие должности в европейских спортивных федерациях.

Для вступления санкций в силу необходимо единогласное одобрение всех 27 стран Евросоюза.