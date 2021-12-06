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Экстрим от звезд Тутберидзе, необычное платье Шараповой, развод самой красивой пары Сочи-2014

Сегодня, 07:30
Алена Косторная, Мария Шарапова, Алена Заварзина. Фото Instagram
Алена Косторная, Мария Шарапова, Алена Заварзина. Фото Instagram
Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Лео Месси выиграл очередной «Золотой мяч», что не мог не отметить в своем аккаунте.

Дарья Клишина всегда находится в потрясающей форме.

У Евгения Малкина просто зверский аппетит — пора возвращаться в игру.

Маринато Гильерме перенес операцию. «Локомотиву» без него в последнее время приходится туго.

График Александры Трусовой настолько плотный, что вставать порой приходится очень рано.

Другие звезды группы Этери Тутберидзе пошли в «Вечерний Ургант». Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых и Алена Косторная рассказали об экстриме за пределами катка. Например, Щербакова — о том, как прыгнула с парашютом.

Косторная раскрыла, почему решилась на татуировки. «Жизнь доконала», — пошутила она. Или нет?

Андрей Ещенко показывает, как стильно одеться этой зимой.

Мария Шарапова вышла в люди в платье, полностью созданном из переработанного пластика.

У собаки Томаса Мюллера теперь есть персональная футболка. Правда, не «Баварии».

Теннисистка Анастасия Потапова может наказать обидчика не только ракеткой.

Криштиану Роналду респектует Майклу Кэррику и приветствует нового тренера Ральфа Рангника, пришедшего в «МЮ» из «Локомотива».

Грустная новость из мира сноубординга. Пути Алены Заварзиной и Вик Уайлда разошлись спустя 10 лет замужества. А ведь эта была самая красивая пара спортсменов в Сочи-2014.

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