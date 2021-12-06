Экстрим от звезд Тутберидзе, необычное платье Шараповой, развод самой красивой пары Сочи-2014
Лео Месси выиграл очередной «Золотой мяч», что не мог не отметить в своем аккаунте.
Дарья Клишина всегда находится в потрясающей форме.
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Маринато Гильерме перенес операцию. «Локомотиву» без него в последнее время приходится туго.
График Александры Трусовой настолько плотный, что вставать порой приходится очень рано.
Другие звезды группы Этери Тутберидзе пошли в «Вечерний Ургант». Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых и Алена Косторная рассказали об экстриме за пределами катка. Например, Щербакова — о том, как прыгнула с парашютом.
Косторная раскрыла, почему решилась на татуировки. «Жизнь доконала», — пошутила она. Или нет?
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Мария Шарапова вышла в люди в платье, полностью созданном из переработанного пластика.
У собаки Томаса Мюллера теперь есть персональная футболка. Правда, не «Баварии».
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Грустная новость из мира сноубординга. Пути Алены Заварзиной и Вик Уайлда разошлись спустя 10 лет замужества. А ведь эта была самая красивая пара спортсменов в Сочи-2014.
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