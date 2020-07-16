В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 6 428 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 167 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 443 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (531), Свердловской области (349), Санкт-Петербурге (256), Ханты-Мансийском АО (252) и Алтайском крае (215).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 752 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 937 летальных исходов, выздоровели 531 692 человека.