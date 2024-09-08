Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 13:15

14 человек погибли в результате удар тайфуна «Яги»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Последствия супертайфуна &amp;quot;Яги&amp;quot;.
Фото Global Look Press

Не менее 14 человек погибли и свыше 180 ранены в результате удара супертайфуна «Яги» на севере Вьетнама, сообщает ТАСС со ссылкой на национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам.

Основной удар стихии пришелся на столицу Ханой, а также портовые города Камфа, Хайфон и Халонг. Повреждено 400 опор линий электропередачи и 27 электроподстанций.

Матч сборной России против Таиланда отменен из-за тайфуна &laquo;Яги&raquo;. Супертайфун отменил матч России с Таиландом во Вьетнаме. Нашим лучше запереться в отеле

Из-за непогоды был отменен товарищеский матч сборной России против Вьетнама, который должен был пройдет в Ханое 7 сентября.

Источник: ТАСС
Читайте также
Россиянка Шабалина стала пятикратной паралимпийской чемпионкой
Даниил Медведев подвел итоги выступления на US Open-2024
По факту массовой драки на Кубани возбуждено уголовное дело
Усман Нурмагомедов забрал полмиллиона долларов и поддержал Палестину. Что произошло после победы Усмана Нурмагомедова
Стало известно, представители каких знаков зодиака путешествуют чаще всего
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости