14 человек погибли в результате удар тайфуна «Яги»

Не менее 14 человек погибли и свыше 180 ранены в результате удара супертайфуна «Яги» на севере Вьетнама, сообщает ТАСС со ссылкой на национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам.

Основной удар стихии пришелся на столицу Ханой, а также портовые города Камфа, Хайфон и Халонг. Повреждено 400 опор линий электропередачи и 27 электроподстанций.

Из-за непогоды был отменен товарищеский матч сборной России против Вьетнама, который должен был пройдет в Ханое 7 сентября.