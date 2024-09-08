Навка выразила соболезнования семье Маслякова: «Его уважала вся страна»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в комментарии для"СЭ" выразила соболезнования семье Александра Маслякова.

Многолетний ведущий КВН умер 8 сентября в возрасте 82 лет.

«Да вы что... Соболезную родным и близким. Александр Масляков был выдающимся человеком! Его уважала вся страна. Конечно, нам будет его безумно не хватать. Надеюсь, что КВН будет жить вечно. Это очень печальная новость», — сказала Навка «СЭ».

Масляков с 1964 года являлся бессменным руководителем и ведущим (до 2022 года) телепередачи КВН. Ему присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Масляков также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и основателем творческого объединения «АМиК».