С 29 мая в Подмосковье откроются парки. Спортивные площадки останутся закрытыми
19:35
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда в регионе откроются парки.
— С 29 мая в Подмосковье откроются парки, гулять можно будет без ограничений по времени, — приводит слова Воробьева телеканал 360. — Условие одно — нужно надевать маски.
Мы открываем парки. Но не спортивные и детские площадки. И обязательно в парке нужно будет находиться в маске.
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