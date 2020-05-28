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С 29 мая в Подмосковье откроются парки. Спортивные площадки останутся закрытыми

19:35
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда в регионе откроются парки.

— С 29 мая в Подмосковье откроются парки, гулять можно будет без ограничений по времени, — приводит слова Воробьева телеканал 360. — Условие одно — нужно надевать маски.

Мы открываем парки. Но не спортивные и детские площадки. И обязательно в парке нужно будет находиться в маске.

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