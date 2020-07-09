Коронавирус в мире: главное на утро 9 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на 8:25 мск 9 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 12 170 572. Зафиксировано 552 112 летальных исходов, вылечились 7 069 288 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 3 158 932 человека. Далее идут Бразилия (1 716 196), Индия (769 052), Россия (700 792) и Перу (312 911).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (134 862), Бразилия (68 055), Великобритания (44 517), Италия (34 914) и Мексика (32 796).

— 13 июля объявлено в Казахстане национальным днем траура по погибшим от коронавируса, об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что в стране началась вторая волна эпидемии.

— Вторая волна коронавируса зафиксирована в Каталонии. С 9 июля власти региона ввели обязательное ношение масок в общественных местах, как в зданиях, так и на улице, даже если у граждан есть возможность соблюдать социальную дистанцию.

— Бразильская ассоциация прессы решила подать в суд на президента страны Жаира Болсонару за то, что он, по мнению представителей организации, подверг журналистов риску заразиться коронавирусом. 7 июля Болсонару объявил на пресс-конференции о том, что заражен коронавирусом. При этом маски на главе государства не было.