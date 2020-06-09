Прославленный вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделился мнением по поводу ДТП, в котором по вине болельщика «Спартака», известного актера Михаила Ефремова скончался водитель Сергей Захаров.

— Для меня Ефремов — олицетворение высочайшего ума, таланта и культурного наследия нашей страны, который отражает любую ситуацию, творящуюся в мире на театральных подмостках, — заявил Кавазашвили. — В «Спартаке» счастливы, что у нас есть такой замечательный болельщик. Единственное — он прикладывается к крепким напиткам, и отрицательное влияние этого зелья проскальзывает в его жизни. Увы, мы не хотели замечать его пороки и не говорили ему слова назидания, поэтому все несем на себе часть вины за совершенное вчера Ефремовым.

Погиб человек, и это страшное горе, и произошедшее будет квалифицировано как преступление. Не знаю, что будет дальше, но я выражаю соболезнование родным погибшего водителя. Что касается, Михаила, то я не могу подобрать слова в его поддержку, ведь он отправил на тот свет другого человека. Осуждать человека может каждый. (Анатолий Курагин)