Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    Сумо

Турнир по сумо в Японии впервые пройдет без зрителей из-за коронавируса

12:25

Впервые в истории Кубок императора Японии по сумо пройдет без зрителей. Такое решение приняла местная федерация этого вида спорта, сообщает Kyodo News. Причиной стала вспышка коронавируса.

Турнир пройдет в Осаке с 8 по 22 марта. Рассматривался также вариант с отменой соревнований, но в итоге их было решено провести так, чтобы зрители не подвергались опасности.

Ранее в Японии были отложены матчи футбольного и регбийного чемпионатов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир