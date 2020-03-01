Турнир по сумо в Японии впервые пройдет без зрителей из-за коронавируса

Впервые в истории Кубок императора Японии по сумо пройдет без зрителей. Такое решение приняла местная федерация этого вида спорта, сообщает Kyodo News. Причиной стала вспышка коронавируса.

Турнир пройдет в Осаке с 8 по 22 марта. Рассматривался также вариант с отменой соревнований, но в итоге их было решено провести так, чтобы зрители не подвергались опасности.

Ранее в Японии были отложены матчи футбольного и регбийного чемпионатов.