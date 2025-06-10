Самый титулованный борец сумо Хакухо Се объявил об уходе из Японской ассоциации сумо

Бывший чемпион сумо екодзуна Хакухо Се объявил об уходе из Японской ассоциации сумо.

«Я провел 25 лет в сумо, любя его, но я хотел бы покинуть Японскую ассоциацию сумо и двигаться к новым мечтам», — заявил он на пресс-конференции, которую вел телеканал NHK.

Хакухо Се добавил, что хотел бы сфокусироваться на работе по распространению сумо по всему миру.

«Сумо также является религиозным ритуалом, тренирующим разум и тело, и начинается и заканчивается вежливостью. Я верю, что привлекательность сумо может принести надежду на устранение дискриминации, предрассудков и конфликтов во всем мире», — сказал он.

40-летний Хакухо Се, что в переводе значит «Белый Феникс», является уроженцем Монголии. Он 45 раз выигрывал макуути турниры — высшие дивизионы профессионального сумо. Он является четвертым иностранцем, ставшим екодзуной — высший ранг борца сумо.