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Самый титулованный борец сумо Хакухо Се объявил об уходе из Японской ассоциации сумо

Руслан Минаев

Бывший чемпион сумо екодзуна Хакухо Се объявил об уходе из Японской ассоциации сумо.

«Я провел 25 лет в сумо, любя его, но я хотел бы покинуть Японскую ассоциацию сумо и двигаться к новым мечтам», — заявил он на пресс-конференции, которую вел телеканал NHK.

Хакухо Се добавил, что хотел бы сфокусироваться на работе по распространению сумо по всему миру.

«Сумо также является религиозным ритуалом, тренирующим разум и тело, и начинается и заканчивается вежливостью. Я верю, что привлекательность сумо может принести надежду на устранение дискриминации, предрассудков и конфликтов во всем мире», — сказал он.

Хакухо Се.Легендарный Хакухо Се покинул Японскую ассоциацию сумо. Не выдержал травли?

40-летний Хакухо Се, что в переводе значит «Белый Феникс», является уроженцем Монголии. Он 45 раз выигрывал макуути турниры — высшие дивизионы профессионального сумо. Он является четвертым иностранцем, ставшим екодзуной — высший ранг борца сумо.

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