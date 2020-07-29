Российский борец сумо рассказал, как похудел на 100 кг

Российский борец сумо Анатолий Михаханов рассказал в интервью «СЭ», как ему удалось похудеть на 100 кг.

Михаханов выступал в третьей по силе лиге сумо — Макусита. По его словам, в 2017 году его вес достиг 292,5 кг. Ему удалось сбросить более 100 кг. Осенью 2018-го бурятский спортсмен завершил карьеру в сумо.

— В какой-то момент подумал: «Так продолжаться больше не может, надо брать себя в руки», — сказал Михаханов. — Определился с рационом питания, занялся собой. Главное — цель и ежедневные тренировки дважды в день. Сегодня, правда, не получится, потому что общаюсь с вами.

— Что из себя представляет ваша тренировка?

— У меня легкие тренировки. Затоплю баньку, растягиваю мышцы, даю им отдохнуть. Мои тренировки — кардио, ходьба. При ходьбе работают мышцы, а при работе мышц сгорает жир. Ну и соблюдаю диету. Стараюсь есть понемногу, но часто. Строго не соблюдаю, но всему нужно знать меру. И главное — наслаждаться едой. Не должно быть, что ты только поел, а через несколько минут снова голодный.

— Выполняете ли какие-то силовые упражнения?

— Гирю поднимаю иногда. У нас никогда не было силовых упражнений, только отрабатывали технику. Думаю во дворе сделать столб и бить по нему. У меня левая кисть повреждена, поэтому не могу бить сильно. В школе нас всех заставляли разбить этот столб, но никто так и не смог.

— Никакого приседа, жима лежа?

— Я никогда штангу не поднимал, но кто-то из ребят мог заниматься. Зачем это все, если можно отжаться? (Илья Андреев)

Полностью интервью Анатолия Михаханова — здесь.