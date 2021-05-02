В Японии умер сумоист после броска на голову. Видео

Ассоциация сумо Японии сообщила о смерти 28-летнего спортсмена Мицуки Амано, известного под псевдонимом Хибикирю.

Он скончался в больнице через месяц после инцидента, произошедшего 26 марта в схватке на одном из турниров. Причиной смерти стала острая дыхательная недостаточность.

Во время поединка соперник повалил Хибикирю на землю и воткнул головой в пол. Сумоист остался лежать лицом вниз, так как по правилам проигравший должен сам подняться на ноги.

Как сообщает австралийский телеканал 9News, Хибикирю пять минут ждал, пока прибудут врачи, при этом он был в сознании. Уже на носилках он сообщил, что не чувствует нижнюю часть тела.

При этом Ассоциация сумо Японии сообщила, что не располагают информацией о том, что причиной смерти Хибикирю стали именно повреждения полученные в схватке. Кроме того, в организации не подтвердили, что спортсмен все это время был парализован.