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В Казани может пройти чемпионат мира по сумо

18:17

Казань в 2023 году может принять чемпионат мира по сумо.

«В 2023 году Россия будет организовывать чемпионат мира по сумо. Я не против, чтобы он был в Казани, думаю, что он будет в Казани», - приводит ТАСС слова президента Европейской федерации сумо Дариуша Розума.

С 25 по 27 июня Казань принимала чемпионат и первенство Европы по сумо, на которые приехали 400 борцов из 20 стран. 

В Европейской федерации сумо отметили, что соревнования прошли на самом высоком уровне.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11764119

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