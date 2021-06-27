В Казани может пройти чемпионат мира по сумо

Казань в 2023 году может принять чемпионат мира по сумо.

«В 2023 году Россия будет организовывать чемпионат мира по сумо. Я не против, чтобы он был в Казани, думаю, что он будет в Казани», - приводит ТАСС слова президента Европейской федерации сумо Дариуша Розума.

С 25 по 27 июня Казань принимала чемпионат и первенство Европы по сумо, на которые приехали 400 борцов из 20 стран.

В Европейской федерации сумо отметили, что соревнования прошли на самом высоком уровне.