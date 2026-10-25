Три бойца потерпели первые поражения в карьере на турнире UFC 333

На турнире UFC 333 в Абу-Даби сразу три участника потерпели первые поражения в профессиональных смешанных единоборствах. До вечера 24 октября Мовсар Евлоев имел рекорд 20-0, Нурулло Алиев — 12-0, Асаф Чопуров — 11-0. После завершения турнира все трое лишились статуса непобежденных.

Евлоев впервые оспаривал пояс UFC в полулегком весе. В главном поединке турнира россиянин уступил чемпиону Александру Волкановски техническим нокаутом во втором раунде, за шесть секунд до его окончания. К этой встрече он подошел с десятью победами в десяти боях UFC, которые одержал за семь лет выступлений в организации.

Представитель Таджикистана Нурулло Алиев встретился с американцем Грантом Доусоном в легком весе. Судьи единогласно отдали победу Доусону со счетом 29:27, 29:27, 29:27. В первом раунде Алиев потерял балл за удары в затылок. До UFC 333 он выиграл четыре поединка в организации и все 12 боев в профессиональной карьере.

Асаф Чопуров дебютировал в UFC во встрече с австралийцем Колби Тикнессом. Поединок легчайшего веса прошел все три раунда и завершился поражением Чопурова раздельным решением судей — 28:29, 29:28, 28:29. До дебюта он выиграл 11 профессиональных боев, выступал в UAE Warriors и владел поясом организации в легчайшем весе. Итоговые рекорды трех бойцов — 20-1, 12-1 и 11-1 соответственно.