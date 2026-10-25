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Абусупьян Магомедов одержал 30-ю победу в ММА на UFC 333 в бою с Роустоном

Магомедов одержал 30-ю победу в ММА после удушающего приема на UFC 333

Игнат Апурин

Абусупьян Магомедов одержал 30-ю победу в профессиональных смешанных единоборствах. 36-летний боец, представляющий Германию, выиграл у австралийца Кэма Роустона на турнире UFC 333 в Абу-Даби 24 октября. Поединок среднего веса закончился технической сдачей соперника после удушающего приема «гильотина» на отметке 1.44 первого раунда.

Для Магомедова эта победа стала второй подряд и пятой в шести последних поединках. С мая 2024 года он выиграл у Уорли Алвеса, Брунно Феррейры и Мишела Перейры, затем проиграл Джо Пайферу в октябре 2025-го. В июне 2026 года Магомедов вернулся на победный путь, завершив бой с Михалом Олексейчуком удушающим приемом в первом раунде.

Две последние победы Магомедов одержал одним и тем же приемом — «гильотиной». В поединке с Олексейчуком он завершил бой через 3 минуты 25 секунд, во встрече с Роустоном ему хватило 1 минуты 44 секунд. Оба результата были зафиксированы в первом раунде.

Профессиональный рекорд Магомедова после UFC 333 составляет 30 побед, семь поражений и одну ничью. Из 30 побед 14 он одержал нокаутами и техническими нокаутами, девять — болевыми и удушающими приемами, семь — решениями судей. Магомедов выступает в UFC с сентября 2022 года; его первым соперником в лиге был Дастин Штольцфус.

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Абусупьян Магомедов
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