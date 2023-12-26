Камил Гаджиев: «Не думаю, что бой Бивола и Бетербиева состоится»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев не уверен, что в 2024-м состоится долгожданный объединительный поединок между чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0) и чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0).

«Дмитрий Бивол победил Линдона Артура единогласным решением судей. Бивол обошел Бетербиева, возглавил рейтинг полутяжеловесов. А теперь представьте себе, если бы Бивол

дрался с Бетербиевым! Вот это было бы событие в нашем современном мире со всей этой политической ситуацией. Если в главном бою где-нибудь там будут драться два россиянина, это, конечно, будет очень круто. Но мне кажется, все-таки по каким-то причинам этого не произойдет», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бетербиев подерется со Каллумом Смитом (29-1) 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.