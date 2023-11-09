Прохазка назвал книгу, которая изменила его жизнь: «Я стал другим человеком»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) рассказал, что трактат Миямото Мусаси «Книга пяти колец» сделала его другим человеком.

«Мой тренер дал мне «Книгу пяти колец» много лет назад, примерно в 2013 году. В книге я нашел что-то вроде кодекса самурая, кодекса бусидо, который дал мне моральные правила жизни. Это помогло мне не вести себя как дикарь и говорить гадости. Эта книга помогла мне стать тем, кем я являюсь сейчас. Я стал другим человеком», — сказал Прохазка TNT Sports.

Прохазка и Алекс Перейра (8-2) подерутся 11 ноября на турнире UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой пройдет за титул чемпиона в полутяжелом весе.