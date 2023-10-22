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Сегодня, 12:07

Гейджи заявил, что должен стать следующим соперником Махачева

Виктория Кравченко
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Американец Джастин Гейджи заявил, что он должен стать следующим соперником россиянина Ислама Махачева.

В субботу, 21 октября, Махачев нокаутировал австралийца Александра Волкановски на турнире UFC в Абу-Даби и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

«Я должен стать следующим соперником Махачева. Тут нечего обсуждать», — цитирует Гейджи ТАСС.

34-летний Гейджи — бывший временный чемпион UFC в легком весе. Всего он провел 29 поединков в смешанных единоборствах, одержал 25 побед и потерпел 4 поражения.

Источник: https://tass.ru/sport/19083795
Алекс Волкановски
Джастин Гейджи
Ислам Махачев
UFC
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