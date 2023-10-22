Гейджи заявил, что должен стать следующим соперником Махачева
Американец Джастин Гейджи заявил, что он должен стать следующим соперником россиянина Ислама Махачева.
В субботу, 21 октября, Махачев нокаутировал австралийца Александра Волкановски на турнире UFC в Абу-Даби и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
«Я должен стать следующим соперником Махачева. Тут нечего обсуждать», — цитирует Гейджи ТАСС.
34-летний Гейджи — бывший временный чемпион UFC в легком весе. Всего он провел 29 поединков в смешанных единоборствах, одержал 25 побед и потерпел 4 поражения.
Источник: https://tass.ru/sport/19083795
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