Асланбек Бадаев: «Шара Буллет может стать чемпионом UFC, если его правильно вести»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев отметил, что Шара Буллет может стать чемпионом UFC при правильном подходе со стороны лиги.

«Безусловно, в этом парне есть потенциал. Шара Буллет по-своему особенный: аура непобедимости, образ брутального и уверенного в себе человека, навыки, опасность — все это у него есть. Другое дело, что он пока неготовый боец. Есть огрехи в обороне и проблемы с борьбой. Меня впечатлил его бой с Олексейчуком — максимально уверенная работа. Да, где-то пропускал тейкдауны, но хорошо бил локтями. Это его лучший бой в UFC из трех проведенных. Верю, что если Шару правильно вести, он станет чемпионом. Перейру же подвели.

Думаю, в UFC максимально заинтересованы в этом, они не враги себе. Если парень харизматичный и привлекает к себе внимание, значит, они будут его продвигать. Он может стать чемпионом UFC. Не сегодня, не завтра, но со временем», — приводит слова Бадаева «РБ Спорт».

Шара Буллет победил поляка Олексейчука в со-главном поединке турнира UFC on ABC 7. Магомедов выиграл единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).