Ученик Абдулманапа расквасил лицо бразильцу, русский тяж сделал нокаут вечера, Багаутинов вызвал Проводникова

Как бахрейнский промоушен зашел в Россию.

16 января в Красной Поляне на WOW Arena состоялся совместный турнир Brave и клуба «Крепость», где бились воспитанник Абдулманапа, организовавший переход Хабиба в UFC, бывший претендент на чемпионский пояс UFC, боец, уволенный из UFС сразу после дебюта, и тяжеловес, который почти всегда побеждает нокаутами (и он тоже выступал в UFC). В обзоре «СЭ» - о главных событиях шоу.

Тяжелый вес: Константин Ерохин (Россия) победил Жыргалбека Чомонова (Киргизия) - КО, 2-й раунд, 0:41.

В 2015 году Ерохин дебютировал в UFC, куда пришел с рекордом 9-1 и восемью победами нокаутами. Но там у Константина ничего не получилось - он проиграл два боя, а потом был дисквалифицирован из-за употребления анаболиков. Ерохин связывает неудачу с тем, что ему никто не помогал - не было тренерского штаба, не было врачей, кто мог бы подсказать, что можно употреблять, а что нет. «Я в лесу тренировался», - сказал Константин в недавнем интервью «СЭ». В 2017-м Ерохин возобновил карьеру в АСВ, где за 30 секунд проиграл британцу Кори Хендриксу (жесткий нокаут).

Бой с Чомоновым стал для Ерохина первым за три года. В первом раунде российский тяж не форсировал события, хотел почувствовать клетку. Но киргиз жесткими лоу-киками не давал ему войти в зону комфорта. А один миддл-кик и вовсе будто бы пошатнул Константина (правда, затем Чомонов сам чуть не упал, пропустив пару мощных плюх). В начале же второго раунда Ерохин пошел вперед и нокаутировал соперника.

После боя Константин заявил, что этот год станет последним в его карьере, но будет для него насыщенным в плане боев.

What a way to return to the win column! Erokhin ends it with a barrage of punches #BRAVECF46 ?? pic.twitter.com/GQ6MsgbJjS — BRAVE Combat Federation (@bravemmaf) January 16, 2021

Легкий вес: Роман Богатов (Россия) победил Нуржана Акишева (Казахстан) единогласным решением судей.

Роман Богатов (11-1) - бывший чемпион М-1 в легком весе. Его переход в UFC растянулся чуть ли не на год, и в июле 2020-го он наконец-то дебютировал в главном ММА-промоушене в бою с Леонардо Сантосом. Роман выдал яркий поединок: был близок к поражению, потом - близок к победе, а еще несколько раз нарушил правила. Итог: поражение единогласным решением судей. Затем случилось удивительное - Дана Уайт распорядился расторгнуть с ним контракт. И это притом что Богатов дрался с противником, чей рекорд в UFC 6-1.

В интервью «СЭ» 30-летний Богатов не исключил, что завершит карьеру бойца. Однако он ее продолжил и подписался в Brave. Дебют получился непростым — Нуржан Акишев несколько раз выходил на удушающий прием. Как Богатов заявил после боя, в поединке с казахом ему было даже сложнее, чем в поединке с Сантосом. Также он в красках рассказал об уходе из UFC и о том, зачем дерется и почему не может уехать на сбор, например, в Дагестан. Интервью - тут (с 09:51).

Наилегчайший вес: Али Багаутинов (Россия) - победил Олега Личковаху (Россия) единогласным решением судей.

Багаутинов должен был биться с украинцем Александром Доскальчуком, который был уволен из UFC из-за допинга, не проведя ни одного боя. Но Доскальчук выступить не смог, и ему на замену выскочил 24-летний Личковаха. Багаутинов победил без вопросов, но удачные моменты были и у его молодого противника - однажды он даже оказался за спиной Али.

Сейчас Багаутинову 35, в карьере он повидал очень многое, даже дрался за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе (в 2014 году с Деметриусом Джонсоном, проиграл единогласным решением судей). Осенью он снова мог оказаться в UFC, но не вышел на коротком уведомлении из-за плохого самочувствия. Теперь же Багаутинов планирует подписать контракт с Brave — вызов звезде промоушена Дастину Ортису он уже бросил. Также Али хотел бы провести бой по правилам бокса с Русланом Проводниковым.

Суперлегкий вес: Эльдар Эльдаров (Россия) победил Леонардо Мафру - ТКО, 1-й раунд, 05:00 (бой остановлен по решению врача).

Эльдаров (13-1) защитил чемпионский титул в суперлегком весе (до 74,7 кг). Ему противостоял бразилец с рекордом 15-5, который когда-то тренировался с Хабибом в АКА, а сейчас тренируется в известном зале Kings MMA. Эльдаров уверенно забрал первый раунд, сильно разбив Мафре бровь. Лицо Леонардо залило кровью, и на второй раунд врач его не выпустил.

Eldar Eldarov mixed up wrestling with strikes to close the round. A fantastic showing from the 29-year-old. #BRAVECF46 pic.twitter.com/itTHDhVynv — BRAVE Combat Federation (@bravemmaf) January 16, 2021

После победы Эльдаров надел футболку с изображением Абдулманапа Нурмагомедова, у которого тренировался с 13 лет.

«Понравился ли бы мой бой Абдулманапу? Знаете, на днях я пересматривал его реакцию на то, как я в первом раунде закончил бой в Казахстане против черного пояса по джиу-джитсу. Он переживал, когда он пытался сделать болевой, и я выиграл добиванием. Как он обрадовался, бежал в клетку, чтобы обнять меня... Сейчас было бы так же. Конечно, он был бы рад. Мы планируем открывать скверы имени Абдулманапа, мечети, планируется родник сделать, насколько знаю. Конечно, я посвящаю ему эту победу. Не только ее, но и все свои успехи в спорте», - сказал Эльдаров после боя.

Подробнее о жизни и карьере Эльдарова можно узнать из его большого интервью «СЭ», которое мы выложили в трех частях: вот первая, вот вторая, вот третья.