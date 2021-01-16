Воспоминания его воспитанника — чемпиона Brave Эльдара Эльдарова.

Эльдаров — человек, который провел с Хабибом бой в 2009 году, которого Хабиб назвал своим героем в анкете для UFC, который устроил Хабибу контракт UFC, который придумал скандальную надпись на футболке Хабиба — про самбо и джиу-джитсу. Про все это можно прочитать в двух текстах, которые мы опубликовали на этой неделе. Сегодня же — рассказ Эльдара об Абдулманапе Нурмагомедове. Абдулманап тренировал его много лет и всегда был в углу Эльдарова на боях.

— Вы попали к Абдулманапу Нурмагомедову в 13 лет, после карате.

— Я считаю, что попал к нему в золотое время. Это было время, когда Абдулманап еще стоял со свистком в зале и два раза в день тренировал нас, вкладывался в нас. Наша группа стала одной из последних, когда Манап находился в зале, занимался только тренерской деятельностью. Сколько я получил от него — мне на всю жизнь этого багажа хватит. Не только мне, это ведь передается и моим ученикам, и моим детям. Ученики, которых я воспитал в Бахрейне, арабы (Эльдаров — главный тренер сборных Бахрейна по ММА и вольной борьбе. — Прим. «СЭ»), уже тренируют младшие группы по той же методике. Настолько большое его наследие. Есть знаменитый клан Грейси. Так вот, школа Абдулманапа не уступает этому уровню и даже превосходит на сегодняшний день.

Было такое, что мы приходили на тренировку, Абдулманап сажал нас и беседовал с нами. Я думал: «Когда же мы начнем тренироваться, почему мы столько разговариваем?», смотрел на время. Но он рассказывал столько полезного! Эта информация откладывается в голове, со временем становится ценной. Я очень ценю то, что получил от него, и стараюсь делать то же самое. Я много залов посещал и редко где видел такое же отношение тренера к ученикам.

Абдулманап заставлял приносить дневник, проверял оценки в школе. Если были двойки-тройки, говорил: «Будешь так учиться — в зал не пущу». Раз в месяц проводил родительские собрания. Кто из тренеров сейчас проводит родительские собрания? Это большая редкость. Совсем другой подход был. У нас в группе кто-то окончил МГИМО, кто-то — МГУ, кто-то Финансовую академию при президенте, а теперь работает в правительстве. Почти все, с кем я тренировался, окончили лучшие высшие учебные заведения в стране. Много ребят вышло из нашего зала благодаря Абдулманапу. Они, может, ничего не выиграли, не стали чемпионами, но стали полезными для общества. Это основное отличие учеников Абдулманапа, это говорит о его подходе к ученикам.

— О чем были полуторачасовые беседы с Абдулманапом? Про спорт — или же на другие темы?

— На другие темы. Но про спорт, бывало, говорили тоже. Подводили итоги какие-то. У нас был план. Если ты не выступил на восьми соревнованиях за год, то не получишь пятерку. 31 декабря всегда приходил годовой отчет, собирались все. Не выступил на восьми соревнованиях — провалил год. Речь шла не о результате, а о постоянстве, прогрессе. На тренировках если тебя ловят на один и тот же болевой второй раз, значит, ты не провел работу над ошибками, не развиваешься. Абдулманап отмечал это, говорил об этом.

В какой-то момент он стал более занятым. Стал не только тренировать, но и заниматься более важными вопросами, развивать спорт в России, проводить семинары, выезжать на турниры. Он физически не успевал находиться в зале. Мы говорили ему: «Вас не бывает в зале, нам тяжело». Когда он нас ругал, мы таким образом как бы оправдывались. Он сказал нам важную вещь, я ее на всю жизнь запомнил: «Послушайте, мое дело — направить вас в нужное русло. В этом течении вы должны двигаться сами. Я не могу вас на лодочке везти правильно все время». Сейчас я анализирую его выражения — все ребята, которых он воспитал, в которых он что-то вложил, совершенствовались сами. Брали что-то у старших, еще у кого-то, пытались развиваться и чего-то достигли. Абдулманап давал базу, но не стоял ни у кого над душой. Если ждешь, что с тобой постоянно кто-то будет нянчиться, то из тебя ничего не выйдет.

— Кто из учеников Абдулманапа достиг успехов не в спорте, а в административной работе, в бизнесе?

— Например, Абсамат Джанбориев. Был чемпионом Дагестана по рукопашному бою, выполнил КМС, тренировался с нами. Сейчас он — ведущий специалист по привлечению инвестиций на Дальний Восток Российской Федерации (директор департамента инвестиционных проектов Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. — Прим. «СЭ»). Он проводит беседы с государственными чиновниками Китая и других стран по привлечению инвестиций. Это глобальная работа, я вижу это, потому что тесно общаюсь с ним. Постоянно куда-то ездит, какие-то командировки.

Есть ребята, которые занимают должности в Министерстве внутренних дел. Есть Али Супьянов. Он в 2014 году стал чемпионом Дагестана, России и мира по боевому самбо. Был перспективным бойцом, но оставил спорт, будучи одним из лучших студентов Абдулманапа на тот момент. Он поступил в медицинскую академию, а сейчас является заведующим отделения реабилитологии Махачкалинской городской больницы. Ему 28 лет, такой молодой специалист на такой должности — редкость. Я вам привел примеры из медицины, экономики, но могу еще много примеров привести.

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Эльдаров проведет ближайший бой 16 января на совместном турнире Brave и клуба «Крепость». Соперник — бразилец Леонардо Мафра (15-5). Турнир пройдет в Красной Поляне на WOW Arena.