Русский тяж — это мировой бренд. Титулов у наших богатырей уйма, но очень не хватает чемпионства UFC

Ни в каком другом весе у России нет такого успеха, как в тяжелом. 13 (!) российских тяжей брали титулы в крупнейших зарубежных лигах.

На минувшей неделе прошел турнир PFL, где снова блеснули российские тяжеловесы. Олег Попов победил единогласным решением судей Пую Рахмани (это был разгром, один из рефери отдал Попову два раунда со счетом 10-8), Денис Гольцов нокаутировал Максвелла Джанту Нана, а еще два россиянина бились за пояс — Сергей Билостенный выиграл UD у Вадима Немкова, отобрав чемпионский титул.

Если брать в расчет все главные иностранные промоушены — UFC, Pride, Strikeforce, Affliction, Bellator, PFL, One — Россия наиболее успешна именно в тяжелом весе. Далее — факты в виде достижений и статистики наших тяжей. Учитываем только выступления бойцов либо в тяжелом весе, то есть свыше 93 кг, либо в открытом весе.

Федор Емельяненко. Фото Getty Images

Pride

Именно в этом японском промоушене, существовавшем с 1997 по 2007 год, царствовал Федор Емельяненко. Федор пришел в Pride в 2002-м в статусе чемпиона Rings — и уже в третьем бою подрался за титул, победив Антонио Родриго Ногейру. Также в Pride были вполне заметны Сергей Харитонов, Александр Емельяненко, Роман Зенцов.

Российские тяжеловесы в Pride:

Федор Емельяненко — 14-0-0-1 NC (чемпион в тяжелом весе, победитель Гран-при-2004)

Сергей Харитонов — 8-3

Александр Емельяненко — 6-2

Роман Зенцов — 2-1

Игорь Мейндерт — 1-0

Олег Тактаров — 0-1

Ахмед Лабазанов — 0-1

Андрей Копылов — 0-1

Юрий Кочкин — 0-1

Бозигит Атаев — 0-1

Михаил Илюхин — 0-1

Ибрагим Магомедов — 0-1

Как видим, проявили себя далеко не все, но сразу восемь бойцов провели лишь по одному бою. Плюс необходимо учитывать, что первая половина нулевых — по сути, время зарождения ММА в России, это то время, когда у нас еще была нехватка бойцов высокого класса.

Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Affliction

Российские тяжеловесы в Affliction:

Федор Емельяненко — 2-0 (чемпион)

Affliction, финансируемый Дональдом Трампом, собрал солидный состав тяжеловесов, главным украшением был Федор Емельяненко. Промоушен провел два турнира, Федор участвовал в обоих: в первом быстро задушил Тима Сильвию, выиграв титул WAMMA, во втором — нокаутировал Андрея Орловского, защитив титул WAMMA.

В июле 2009-го у Федора был запланирован бой с Джошем Барнеттом, но Барнетт попался на допинге, поединок отменили, и Трамп решил закрыть лигу — навсегда.

Федор Емельяненко. Фото Fight Nights Global 50

Strikeforce

Российские тяжеловесы в Strikeforce:

Федор Емельяненко — 1-3

Сергей Харитонов — 1-1

Емельяненко после развала Affliction подписал контракт со Strikeforce. Дебютировал удачно, нокаутировав Бретта Роджерса. Но затем последовали три поражения подряд — от Фабрисиу Вердума, Антонио Силвы, Дэна Хендерсона. Поединок с Силвой был в 1/4 финала знаменитого Гран-при Strikeforce. В этом Гран-при также участвовал Сергей Харитонов. В 1/4-й Харитонов победил нокаутом у Андрея Орловского, а в 1/2-й проиграл удушающим Джошу Барнетту.

Валентин Молдавский. Фото Global Look Press

Bellator

Российские тяжеловесы в Bellator:

Валентин Молдавский — 7-2-0 1 NC (временный чемпион Bellator)

Александр Волков — 6-3 (чемпион Bellator, победитель Гран-при)

Виталий Минаков — 6-2 (чемпион Bellator, победитель Гран-при)

Федор Емельяненко — 4-3 (финалист Гран-при, дважды претендент на титул)

Сергей Харитонов — 3-3

Кирилл Сидельников — 2-2

Сергей Билостенный — 1-1

Вадим Немков — 1-0

Олег Попов — 1-0

Али Исаев — 0-0-1

Российские бойцы стали выступать в Bellator с 2010 года, всего через эту лигу прошло более 40 россиян. Тяжеловесов среди них было только девять, но все — высокого уровня. Первым титул выиграл Александр Волков — в 2012 году. Спустя год Александр потерял титул в поединке с Виталием Минаковым. Минаков защитил титул один раз — в бою с Чейком Конго, но затем на протяжении пяти лет в Америке не выступал — то проблемы со здоровьем, то проблемы с контрактом. Свой истинный потенциал Виталий не реализовал.

Валентин Молдавский взял временный титул, победив в 2021-м Тимоти Джонсона, а в поединке за титул полноценный уступил по очкам Райану Бейдеру (решение судей вызывает вопросы).

Федор Емельяненко дважды дрался с Бейдером за титул, оба раза проиграл в первом раунде. Но при этом все же оформил в Bellator четыре досрочки. Запомнился нокаутами и Сергей Харитонов.

Сергей Билостенный побеждал Тайрелла Форчуна, но в итоге был дисквалифицирован за удар по затылку — потому и 1-1 (в последующем поединке он красиво нокаутировал Касима Араса). Вадим Немков был чемпионом Bellator в полутяжелом весе, в тяжелом же провел в этой лиге один бой — в феврале 2024-го задушил Бруно Каппелоззу на совместном турнире Bellator и PFL.

Денис Гольцов. Фото Global Look Press

PFL/WSOF

Российские тяжеловесы в PFL/WSOF:

Денис Гольцов — 16-4 (победитель Гран-при)

Олег Попов — 8-1 (победитель Гран-при)

Сергей Билостенный — 5-1 (чемпион)

Али Исаев — 5-0 (победитель Гран-при)

Валентин Молдавский — 2-1-0 1 NC

Вадим Немков — 2-1 (чемпион)

Евгений Ерохин — 2-0-0 1 NC (чемпион)

PFL — лига, где тяжелый дивизион действительно захватили российские тяжи, без всяких преувеличений. Сначала этот промоушен назывался WSOF, и первым из россиян там взял пояс Евгений Ерохин. Далее лига была переименована в PFL, от регулярных чемпионств отказалась и стала проводить турниры в формате Гран-при — с групповым этапом, полуфиналами и финалом. И тут российские тяжи добились большого успеха — в 2019-м Гран-при выиграл Али Исаев (в полуфинале прошел Дениса Гольцова), в 2024-м — Гольцов (причем в 2023-м он бился в финале), в 2025-м — Олег Попов.

В 2024-м PFL ввела регулярный титул, который в 2025-м забрал Вадим Немков (это случилось уже после поглощения Bellator). На минувших же выходных, как уже было сказано, чемпионом стал Сергей Билостенный. Из шести российских тяжей, выступавших в PFL, не брал титула (чемпионского или победителя Гран-при) только Валентин Молдавский. Теперь Молдавский выступает в полутяжелой категории.

Сейчас топ-4 тяжелого веса PFL целиком состоит из российских тяжеловесов — Немков, Билостенный, Гольцов, Попов. На пятом же месте идет Александр Романов из Молдавии, которого российские болельщики воспринимают за своего. Романов — финалист Гран-при-2025.

Анатолий Малыхин. Фото Global Look Press

One Championship

Российские тяжеловесы в One:

Анатолий Малыхин — 6-1 (чемпион до 102 кг и до 120 кг)

Батрадз Газзаев — 0-1

Вообще, Анатолий Малыхин был чемпионом One в трех весах — до 93 кг, до 102 кг и до 120 кг. Его полная статистика в One — 7-1. Но тут мы говорим о тяжелом весе, то есть свыше 93 кг. В мае этого года Малыхин нокаутировал Умара Кана, взяв реванш и вернув себе титул в категории до 120 кг, после чего объявил о завершении карьеры. Однако впоследствии Анатолий не раз давал понять, что намерен вернуться.

Александр Волков. Фото Getty Images

UFC

Российские тяжеловесы в UFC:

Александр Волков — 15-5

Алексей Олейник — 9-8

Сергей Павлович — 9-3

Шамиль Абдурахимов — 5-6

Олег Тактаров — 6-2-1

Ризван Куниев — 2-2

Руслан Магомедов — 3-0

Дмитрий Смоляков — 0-3

Константин Ерохин — 0-2

Дмитрий Сосновский — 1-0

Максим Гришин* — 0-1

Дмитрий Степанов — 0-1

*Боец полутяжелого веса, но первый бой в UFC провел в тяжелом — вышел на коротком уведомлении против Марчина Тыбуры

В 1995 году Олег Тактаров выиграл турнир UFC 6 (в открытом весе), он стал первооткрывателем боев без правил среди россиян в большом иностранном промоушене. Регулярный же титул в тяжелом весе в UFC был введен в 1997-м, после чего в этом промоушене выступили 11 российских тяжей (включая проживающего в Дагестане Шамиля Газиева, который дерется под флагом Бахрейна) — и никто из них пояса не взял. Ближе всех был Сергей Павлович, в ноябре 2023-го дравшийся за временный титул с Томом Аспиналлом. Но Сергей проиграл нокаутом. Сейчас у Павловича три победы подряд, в декабре он выйдет против Алекса Перейры и, если выиграет, вполне вероятно, снова сразится за титул. Другой наш претендент на титул, и уже очень давний — Александр Волков. У Волкова сильная карьера в UFC, 15 побед в 20 боях, но он никогда не бился за пояс — или проигрывал решающие бои, или его засуживали, ну а теперь просто не дают титульник.

Также стоит сказать про уже упомянутого Александра Романова и Сергея Спивака, которых в России поддерживают как своих: рекорд Романова в UFC — 7-2 (контракт с ним продлен не был), Спивака — 9-7. Два боя в тяжах есть и у Никиты Крылова (1-1), который тогда, в 2013-2014-е годы, представлял Украину. Так же, как за своих, у нас болели и за экс-чемпиона UFC белоруса Андрея Орловского и звезду Pride украинца Игоря Вовчанчина. Для справки: статистика Орловского в UFC — 23-18-0-1 NC, в Affliction — 0-1, в Strikeforce — 0-3, в One — 1 NC, во WSOF — 2-1. Статистика же Вовчанчина в Pride (именно в открытом весе) — 16-6-0-1 NC.

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Если взять все титулы россиян в крупнейших зарубежных лигах — и регулярные пояса (в том числе временные), и победы в Гран-при — и сделать разбивку по весовым категориям, то тут у тяжеловесов явное преимущество — 13 человек с титулами. В данном случае учитываем строго тех бойцов, кто выступал под флагом России (то есть не учитываем Хамзата Чимаева, который дрался то под флагом Швеции, то под флагом ОАЭ, пусть и многие россияне, опять же, считают его за своего).

Если уже учитывать только регулярные титулы, то и здесь тяжеловесы впереди — чемпионами были восемь российских тяжей (включая временный пояс Валентина Молдавского). Да, не во всех лигах есть/были все восемь категорий, но даже если взглянуть на рейтинги UFC последних 10 лет — российские тяжи там присутствовали всегда, причем на высоких позициях и не в единственном числе, чего нельзя сказать про другие дивизионы.

Тяжеловесы своего рода визитная карточка наших единоборств, и бренд этот зародился еще во времена СССР, когда побеждали тяжи-борцы — как вольники, так и классики. В ММА бренд только укрепился — начало положил Олег Тактаров, вырвавший победу в сложном поединке с Танком Эбботтом, продолжили Федор и Александр Емельяненко и Сергей Харитонов, а затем — современные российские тяжеловесы во главе с Александром Волковым. Не хватает, конечно, титула UFC. Самым перспективным российским тяжеловесом сейчас можно назвать Сергея Билостенного, чемпиона PFL — ему только 31 год, хороший возраст для тяжа (Немкову, Павловичу и Попову — по 34, Гольцову — 36, Волкову — 38). Но пока не видно тяжеловесов чемпионского уровня, кому было бы меньше 30 (Федор стал чемпионом Pride в 26, Волков взял титул Bellator в 24). Это вызывает беспокойство у тех, кому наши ММА небезраличны. Все же тяжелый вес — НАШ вес.