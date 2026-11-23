«Подобное с моей стороны исключено». Во Франции по обвинению в изнасиловании задержали российского бойца

Но уже отпустили.

Российский боец ММА Амир Алиев был задержан во Франции по подозрению в изнасиловании, однако спустя два дня вышел на свободу. По словам 27-летнего спортсмена, французская полиция признала задержание ошибочным, а обвинения — необоснованными.

Задержали после победы

Вечером 20 ноября Алиев выступал на турнире ARES 45, проходившем на парижской Adidas Arena. Россиянин одержал победу над бразильцем Матеусом Мальтой единогласным решением судей, однако вскоре после поединка к нему подошли сотрудники полиции.

Как сообщила французская газета Le Parisien, задержание произошло около 22.30 по местному времени. Алиев не оказывал сопротивления правоохранителям. Его доставили в полицейский комиссариат города Монтрей, расположенного в пригороде Парижа.

Причиной задержания стало заявление об изнасиловании, предположительно произошедшем за несколько дней до турнира. Подробности обвинений французские СМИ не раскрывали. Прокуратура Бобиньи подтвердила факт задержания и сообщила о планах продлить срок содержания спортсмена под стражей.

Однако вскоре Алиева отпустили. Боец рассказал детали случившегося в разговоре с ТАСС.

«Это ложь, и подобное с моей стороны абсолютно исключено. Меня уже освободили. Во французской полиции признали, что произошла ошибка и никаких оснований обвинять меня нет», — сказал Алиев.

Спортсмен также рассказал свою версию произошедшего. По его словам, задержанию предшествовал словесный конфликт с человеком, который впоследствии обратился в полицию с ложным заявлением.

«На основании этого были задержаны не только я, но и мой менеджер, а также другие люди. Сейчас ситуация полностью разрешена. В полиции мне подтвердили, что обвинения в мой адрес необоснованны и вопрос закрыт», — добавил боец.

Три победы во Франции

Алиев родился 17 сентября 1999 года в Грозном. Выступает преимущественно в легчайшей весовой категории — до 61 килограмма. Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начал в 2018 году.

Большую часть выступлений россиянин провел на родине. Он участвовал в турнирах ACA Young Eagles, а позднее дрался в Hardcore MMA. В России Алиев запомнился не только победами, но и яркими нокаутами — в частности, в октябре 2022 года он завершил поединок против Калысбека Сайдыбрагима ударом ногой с разворота уже на 43-й секунде первого раунда.

После продолжительного перерыва Алиев возобновил международную карьеру в 2026 году, заключив контракт с французским промоушеном ARES Fighting Championship. Дебют состоялся 9 января на турнире ARES 37. Россиянин победил Дениса Паланчицу единогласным решением судей. В июле на ARES 42 он одолел Веллитона Жуниора болевым приемом на руку уже в первом раунде.

Третьим соперником стал Мальта. Их встреча 20 ноября продлилась все три раунда и вновь завершилась победой Алиева по очкам. Всего за неполный год россиянин выиграл все три поединка во французской организации. По данным ARES, всего на счету Алиева 13 побед и два поражения в смешанных единоборствах.