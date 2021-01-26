Хабиб мог бы играть в «Спартаке» и с Криштиану Роналду. Но будет ли это?

В воскресенье чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в шутку написал в Instagram, что ждет предложений от футбольных клубов. Мы решили прикинуть, куда он мог бы перейти.

Связь с футболом

Хабиб в легком весе обожает футбол. Любовь привил отец — Абдулманап Нурмагомедов пристально следил и за европейским футболом и, конечно, за «Спартаком». За красно-белых заслуженный тренер России болел больше 40 лет, в чем не раз признавался.

У Хабиба в соцсетях много футбола: есть снимки как с собственных игр, так и с чужих. Вот, например, Нурмагомедов вспоминает финал чемпионата мира-2002 Бразилия-Германия.

Хабиб общается с Криштиану Роналду, о чем тоже упоминал в Instagram. Боец дарил футболисту папаху, а португалец в ответ передал россиянину футболку «Реала». Именно за мадридский клуб с детства болеет Хабиб, а легендарный матч 1/4 финала Лиги чемпионов-2002/03 между «Манчестер Юнайтед» и мадридцами (4:3) вообще считает лучшим в истории. В той игре бразилец Роналдо оформил хет-трик, а «Королевский клуб» вышел в полуфинал по сумме двух встреч.

В России Хабиб поддерживает «Анжи» из родного Дагестана. В октябре 2018 года он в футболке махачкалинцев сделал символический удар по мячу перед матчем с ЦСКА, а после победы армейцев зашел к ним в раздевалку и поздравил.

Чемпион #UFC Хабиб Нурмагомедов @TeamKhabib после матча зашёл в раздевалку и поздравил красно-синих с победой! ??? #ЦСКА pic.twitter.com/xmhuhsMHDX — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 19, 2018

К «Спартаку» Хабиб тоже относится с уважением. Он неоднократно посещал матчи красно-белых, желал им удачи в соцсетях. Instagram помнит фото, на котором боец обменялся футболками с Дмитрием Комбаровым.

У чемпиона UFC даже есть собственный ФК. Изначально Хабиб хотел приобрести команду любительской лиги Дагестана, о чем публично сообщил в 2017 году. Но в итоге Нурмагомедов решил создать клуб «The Eagles» (отсылка к всемирно известному прозвищу Хабиба — Eagle). Он выступает в любительской лиге формата «8х8», но футболисты за матчи получают деньги, причем поощряет их сам Хабиб.

Команда для чемпиона

В воскресенье Нурмагомедов опубликовал в Instagram видео с подписью: «Готовлюсь к дебюту в большом футболе, жду предложений, будем рассматривать». А в понедельник он сыграл вместе с футболистами «Спартака», а также Джано Ананидзе и Евгением Савиным. И, кстати, команда Хабиба победила.

Мы представили, где бы мог оказаться Нурмагомедов сейчас, раз уж его бойцовская карьера остановлена.

«Спартак». Самый очевидный вариант: Хабиб играет со спартаковцами, симпатизирует клубу, за красно-белых болел и его отец. Правда, у москвичей уже есть свой «Хабиб» — так за внешнее сходство прозвали полузащитника Аяза Гулиева.

«Анжи». В 2018 году Нурмагомедов участвовал в акции #АнжиЖиви, когда решалась судьба махачкалинского клуба. Хабиб в своем Instagram написал развернутый пост, направленный на спасение «Анжи». Увы, ни поддержка бойца, ни других знаменитостей не помогла. В 2019 году дагестанцы вылетели из премьер-лиги и не прошли лицензирование в ФНЛ. Сейчас махачкалинцы идут на 6-м месте группы 1 ПФЛ, и Хабиб наверняка мог бы помочь ему подняться на уровень выше. Футболка точно уже готова.

«Лас-Вегас Лайтс». Американский клуб из ЮСЛ (вторая по силе лига США) был основан в 2017 году и пока не слишком успешен и известен. Но в Неваде знают, как привлекать внимание, так что могли бы пригласить к себе Хабиба. Почему именно этот клуб? Нурмагомедов четырежды побеждал соперников в Лас-Вегасе — нет ни одного города, где он выигрывал бы в UFC чаще. В Неваде Хабиб одержал и самую резонансную победу в карьере — над Конором Макгрегором в 2018-м.

Свой клуб. У Нурмагомедова уже есть любительская команда, но он может пойти выше и создать профессиональную, где сам будет выходить на поле. Хабиб уже добился многого в смешанных единоборствах. Почему бы ему не сделать имя еще и в футболе?

Сборная Хабиба

Кто мог бы играть вместе с Нурмагомедовым в одной команде? Мы собрали тех, кто связан с футболом, единоборствами и самим Хабибом.

Сборная Хабиба Нурмагомедова. Фото «СЭ»

Роман Долидзе

В воротах — боец смешанных единоборств, который раньше играл на позиции голкипера в футболе. Долидзе даже выступал в Турции, но связал карьеру с другим видом спорта — с 2016 года он в ММА.

Жозе Альдо

Один из лучших бойцов в истории ММА когда-то очень неплохо играл в футбол и мечтал о профессиональной карьере. Но в детстве он начал изучать капоэйру, чтобы защитить себя в уличных драках. Поэтому поставим Альдо в оборону.

Георгий Джикия

Защитник «Спартака» стал одним из главных героев вчерашнего видео из Instagram Хабиба, на котором боец шутит над футболистом — команда Джикии уступила.

Усман Нурмагомедов Троюродный брат Хабиба. Хорошо проявил себя в недавнем матче в Дубае, когда не дал добраться до мяча Кларенсу Зеедорфу, а потом сделал пас, вскоре после которого случился гол. В том матче встречались команды Хабиба и его друга, бойца UFC Ислама Махачева.

Хабиб Нурмагомедов Выносливый, крепкий, мощный. Позиция чемпиона UFC — в самом центре полузащиты.

Зелимхан Бакаев

Уроженец Ингушетии — один из самых заметных футболистов нынешнего «Спартака». Во вчерашнем матче Бакаев играл за команду Хабиба.

Забит Магомедшарипов

В детстве занимался футболом, сейчас в свободное время любит погонять мяч. В прошлом году опубликовал видео со своими скиллами и написал, что открыт для предложений.

Вагаб Вагабов

Брутальный боец играл за молодежный «Анжи» с 13 до 16 лет на месте полузащитника, под нападающим. На позицию «десятки» поставим Вагабова и в нашу команду.

Магомед-Шапи Сулейманов

Футболист, за которого Хабиб болеет персонально. Нурмагомедов много раз в соцсетях выражал поддержку молодому форварду «Краснодара».

Ислам Махачев

Друг Нурмагомедова, с которым он часто играет. Один из лучших, а может и лучший боец-футболист в России. Тренировался у Абдулманапа Нурмагомедова.

Криштиану Роналду

Друг Хабиба, с которым у него давно сложились теплые отношения. Роналду поддерживает Нурмагомедова, Нурмагомедов поддерживает Криштиану. Наверняка они когда-нибудь сыграют вместе в футбол.