Врачи отстранили Чжан и Енджейчик на два месяца

Чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Вейли Чжан на турнире UFC 248 одолела Йоанну Енджейчик из Польши. Они получили врачебное отстранение на два месяца, сообщает Daily Mail. После боя, в котором 30-летняя китаянка победила 32-летнюю полячку раздельным решением судей, они были отправлены в больницу. У Енджейчик образрвалась страшная гематома на глазу.

Вейли Чжан завоевала чемпионский титул UFC в августе 2019 года, уже в первом раунде нокаутировав Джессику Андраде. На счету китаянки 21 победа в 22 боях ММА. У Енджейчик 4 поражения в 20 боях.