Валуев рассказал о сильных сторонах Олейника перед боем со Спиваком

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился мнением о предстоящем поединке UFC Fight Night Александра Олейника против Сергея Спивака.

«Олейник еще находится в топе, хотя этот бой ему психологически неприятен, потому что на протяжении своей карьеры он пытался игнорировать поединки с бойцами постсоветского пространства. Я его понимаю. Сам когда-то не хотел сражаться с бойцами из стран бывшего СССР.

Самый главный фактор в бою со Спиваком — его возраст: 26 лет у Спивака и 43 у Олейника. Большая разница для тяжеловесов. Огромная разница в опыте. Олейник в части опыта, безусловно, выигрывает, но чисто возрастная усталость в таком возрасте должна быть. Но опыт Олейника, скорее всего, не позволит досрочно окончить бой. Скорее всего, это будет досрочное решение судей.

В качестве выносливости у Олейника не все так хорошо. Это выгодно Спиваку. Пока все расклады и прогнозы на его стороне. За него говорит все, кроме опыта», — приводит слова Валуева РЕН ТВ.

На счету 43-летнего Олейника восемь побед. У 23-летнего Спивака — 3 победы в поединках UFC.

Телеканал РЕН ТВ 20 июня в прямом эфире покажет поединок UFC Fight Night Александра Олейника против Сергея Спивака.