Юсефи нокаутировал Петросяна в первом раунде и стал новым чемпионом AMC Fight Nights

Хасан Юсефи в главном событии AMC Fight Nights 102 в Красноярске нокаутировал в первом раунде Армена Петросяна и завоевал титул полутяжелого веса.

Это первая победа Юсефи после двухгодичного перерыва. В последний раз иранец одержал победу в рамках Fight Nights Global 94 над Дмитрием Смоляковым. Всего на счету бойца 9 побед (5 нокаутов), 3 поражения и одна ничья.

Петросян выступает в смешанных единоборствах с 2018 года и с тех пор одержал 4 победы при двух поражениях. В январе 2021 года армянин завоевал титул полутяжелого веса AMC, нокаутировав во втором раунде брата экс-чемпиона Bellator Виталия Минакова Дмитрия.