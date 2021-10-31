В Госдуме назвали красивой победу Яна над Сэндхагеном

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу россиянина Петра Яна над Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267.

«С большим удовольствием поздравляем Петра! Это красивая победа в упорной борьбе. Ожидания всех россиян оправдались. Это для всех любителей единоборств красивая и нужная победа. Иностранные представители в основном ставили на Кори, но тем ценнее эта победа. Оправдались ожидания миллионов россиян. Теперь Яну нужно будет бороться за основной титул, который его ждет. Надо без оглядок думать о будущем и готовиться к новому бою. Мы его поздравляем и гордимся нашим бойцом. Надеемся, что мы станем свидетелем это замечательного боя, где Яну вручат постоянный титул», — сказал Свищев «СЭ».

30 октября 28-летний Ян победил 29-летнего Сэндхагена единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

Россиянин одержал 16 побед и потерпел два поражения в ММА. В активе новозеландца 14 побед и четыре поражения.