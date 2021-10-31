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«Первым быть всегда непросто». Тарасова отреагировала на победу Яна над Сэндхагеном

11:15
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу россиянина Петра Яна над Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267.

«Это хорошее достижение для российского спорта. Я поздравляю Петра! Выиграть в новом для нашей страны виде спорта — большое дело. Петр был первым, а первым быть всегда непросто», — сказала Тарасова «СЭ».

28-летний Ян победил 29-летнего Сэндхагена единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

Россиянин одержал 16 побед и потерпел два поражения в ММА. В активе новозеландца 14 побед и четыре поражения.

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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