UFC 274: дата и время начала, где смотреть трансляцию и полный состав участников турнира

Турнир UFC 274 пройдет в ночь на 8 мая

В ночь на 8 мая в Фениксе (США) состоится турнир UFC 274. Мероприятие состоится на арене Footprint Center, которая вмещает чуть больше 18 тысяч зрителей.

Главное событие турнира — поединок Чарльз Оливейра — Джастин Гейджи. 6 мая Оливейра не смог сделать вес перед боем и был лишен титула чемпиона UFC. Если Оливейра победит Гейджи — пояс будет вакантным, а если победит Гэтжи — он станет новым чемпионом.

Начало турнира запланировано на 0.30 по московскому времени.

Полный кард UFC 274:

Ранний предварительный кард

Легчайший вес: Джорни Ньюсон — Фернандо Гарсия

Женский минимальный вес: Ариане Карнелосси — Лупита Годинез

Наилегчайший вес: Клейдсон Родригес — Си Джей Вергара

Женский наилегчайший вес: Трейси Кортес — Мелисса Гато

Полусредний вес: Андре Фиальо — Кэмерон Ванкамп

Тяжелый вес: Благой Иванов — Маркос Рожерио де Лима

Предварительный кард

Наилегчайший вес: Брэндон Ройвал — Мэтт Шнелл

Женский полулегкий вес: Мэйси Чиассон — Норма Дюмонт

Полусредний вес: Франциско Триналдо — Дэнни Робертс

Полусредний вес: Рэнди Браун — Хаос Уильямс

Главный кард

Легкий вес: Дональд Серроне — Джо Лоузон

Полутяжелый вес: Маурисио Руа — Овинс Сен-Пре

Легкий вес: Майкл Чендлер — Тони Фергюсон

Женский минимальный вес: Роуз Намаюнас — Карла Эспарса

Легкий вес: Чарльз Оливейра — Джастин Гейджи.

Трансляцию основного карда в прямом эфире будет вести сайт matchtv.ru. Начало телеэфира — 8 мая в 5.00 мск.