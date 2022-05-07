UFC 274: дата и время начала, где смотреть трансляцию и полный состав участников турнира
В ночь на 8 мая в Фениксе (США) состоится турнир UFC 274. Мероприятие состоится на арене Footprint Center, которая вмещает чуть больше 18 тысяч зрителей.
Главное событие турнира — поединок Чарльз Оливейра — Джастин Гейджи. 6 мая Оливейра не смог сделать вес перед боем и был лишен титула чемпиона UFC. Если Оливейра победит Гейджи — пояс будет вакантным, а если победит Гэтжи — он станет новым чемпионом.
Начало турнира запланировано на 0.30 по московскому времени.
Полный кард UFC 274:
Ранний предварительный кард
Легчайший вес: Джорни Ньюсон — Фернандо Гарсия
Женский минимальный вес: Ариане Карнелосси — Лупита Годинез
Наилегчайший вес: Клейдсон Родригес — Си Джей Вергара
Женский наилегчайший вес: Трейси Кортес — Мелисса Гато
Полусредний вес: Андре Фиальо — Кэмерон Ванкамп
Тяжелый вес: Благой Иванов — Маркос Рожерио де Лима
Предварительный кард
Наилегчайший вес: Брэндон Ройвал — Мэтт Шнелл
Женский полулегкий вес: Мэйси Чиассон — Норма Дюмонт
Полусредний вес: Франциско Триналдо — Дэнни Робертс
Полусредний вес: Рэнди Браун — Хаос Уильямс
Главный кард
Легкий вес: Дональд Серроне — Джо Лоузон
Полутяжелый вес: Маурисио Руа — Овинс Сен-Пре
Легкий вес: Майкл Чендлер — Тони Фергюсон
Женский минимальный вес: Роуз Намаюнас — Карла Эспарса
Легкий вес: Чарльз Оливейра — Джастин Гейджи.
Трансляцию основного карда в прямом эфире будет вести сайт matchtv.ru. Начало телеэфира — 8 мая в 5.00 мск.