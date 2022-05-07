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Иван Штырков назвал сильнейшие стороны своего соперника Михаила Колобегова

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков указал на сильнейшие стороны своего соперника Михаила Колобегова, которого он досрочно победил в рамках RCC 11.

Сразу после триумфальной победы Штырков на послематчевом интервью заявил, что «очковал» перед боем с Колобеговым.

«Почему «очковал» перед боем? Как тут не очковать? Миша — жесткий, техничный, обученный и опытный боец. Мы оба весим за сотку, где каждый удар, как битой по башке. Конечно, опасался стойку Миши. У него хорошая ударка и дышит он всегда очень неплохо. Что дальше? Жесткие противостояния и, надеюсь, Бог даст мне на это здоровья, и душевных сил. Бой по боксу против Мохнаткина? Можно подраться, но я не получал никакого достойного предложения», — сказал Штырков MMA.Metaratings.ru.

Штырков и Колобегов встретились в главном событии RCC 11, проходившего 6 мая в Екатеринбурге. Рефери в первом раунде зафиксировал победу Ивана техническим нокаутом.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-rasskazal-iz-za-chego-ochkoval-pered-boem-s-kolobegovym-1261955/
Иван Штырков
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