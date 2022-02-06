Шавкат Рахмонов — о бонусе: «Ипотеку не хочу брать. Только если без процентов»

Боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов рассказал, куда потратит послематчевый бонус в 50 тысяч долларов за «выступление вечера».

«Ипотеку не хочу брать. Если только без процентов (смеется). Даст кто-то просто так, тогда да. Все у меня хватает, потихонечку будет все», — сказал Рахмонов в интервью Youtube-каналу «Разрешите вас перебить».

6 февраля Рахмонов нокаутировал Карлстона Харриса на UFC Vegas 46. Боец из Казахстана идет на 15 досрочных победах подряд в ММА, и на трех — в UFC.