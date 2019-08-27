Сергей Харитонов: «Если Кокер скажет биться с Федором, буду биться»

Российский тяжеловес Сергей Харитонов рассказал, что ему не интересен бой с Федором Емельяненко. Он также добавил, что будет биться с ним, если глава Bellator Скотт Кокер скажет.

— В Bellator есть российский боец, примерно вашей возрастной категории, даже постарше. Это Федор Емельяненко. Недавно ваш тренер — Руслан Кривуша — заявил, что вы готовы к бою с Федором. Правда готовы?

— Мне этот бой не нужен, не интересен. Но если Скотт Кокер (глава Bellator. — Прим. «СЭ») скажет биться с ним, значит, буду биться.

— А есть какие-нибудь желаемые соперники в Bellator?

— Один — это чемпион. Бейдер или Конго. Без разницы, кто из них.

— С руководством Bellator не общались после боя?

— Да они всегда подходят, жмут руку, желают удачи. К бойцам там хорошо относятся, молодцы. У Кокера хорошая команда. (Илья Андреев)

Полное интервью Харитонова — здесь