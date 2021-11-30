Марсио Сантос высказал свое мнение по поводу возможного противостояния с Магомедом Исмаиловым. Бразилец заявил о намерении победить россиянина досрочно. Единственное условие: Сантос должен получить 5 миллионов рублей за поединок с Исмаиловым.

«Я не знаю, что это за слово, что оно означает, но мне нравится его произношение — «пять лямов», — сказал Сантос «СЭ». — Поэтому давайте будем драться с Магой. Он полная яма в джиу-джитсу, но у него очень хорошая борьба. Я готов. Для меня главная цель — финишировать, забить Магу, чтобы показать, что он очень плох в джиу-джитсу».

Также Сантос рассказал о беседе с Исмаиловым по телефону на следующий день после победы над Исмаиловым.

«Наш разговор был очень простой. Мы смеялись, разговаривали. Как человек Мага меня очень сильно привлекает. У него такие же лысина и борода, как у меня. Наверное, мы можем назвать это бой лысых. Мне нравится, как он ведет свой Instagram, его шутки. Мы шутили, смеялись и вызывали друг друга на бой».

Сантос удушающим приёмом выиграл у Емельяненко. Бойцы сразились в главном событии турнира AMC Fight Nights 106, который состоялся 27 ноября в Сыктывкаре. Сразу после победы он вызвал на бой Исмаилова.