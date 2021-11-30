Марсио Сантос рассказал о встрече с Александром Емельяненко на следующий день после боя

Бразильський боец ММА Марсио Сантос в интервью «СЭ» рассказал о встрече с российским тяжеловесом Александром Емельяненко на следующий день после поединка в Сыктывкаре.

«Мы с AMC Fight Nights собрались в ресторане, все вместе, со всем коллективом отметили мою победу, — сказал Сантос «СЭ». — Потом немножко продолжили выпивать в отеле. Утром я смотрел на часы, чтобы пойти на завтрак. Я был одним из первых, потому что хотел опять покушать».

«Я встретился с Емельяненко за завтраком. Он подошел, похвалил меня, сказал, что был хороший бой. Я его сильно уважаю. Емельяненко — хороший человек», — добавил спортсмен.

Сантос и Емельяненко возглавили турнир AMC Fight Nights 106, который прошел 27 ноября в Сыктывкаре. Бразилец победил удушающим приемом в первом раунде.