Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Марсио Сантос рассказал о встрече с Александром Емельяненко на следующий день после боя

17:21
Теги:

Бразильський боец ММА Марсио Сантос в интервью «СЭ» рассказал о встрече с российским тяжеловесом Александром Емельяненко на следующий день после поединка в Сыктывкаре.

«Мы с AMC Fight Nights собрались в ресторане, все вместе, со всем коллективом отметили мою победу, — сказал Сантос «СЭ». — Потом немножко продолжили выпивать в отеле. Утром я смотрел на часы, чтобы пойти на завтрак. Я был одним из первых, потому что хотел опять покушать».

«Я встретился с Емельяненко за завтраком. Он подошел, похвалил меня, сказал, что был хороший бой. Я его сильно уважаю. Емельяненко — хороший человек», — добавил спортсмен.

Сантос и Емельяненко возглавили турнир AMC Fight Nights 106, который прошел 27 ноября в Сыктывкаре. Бразилец победил удушающим приемом в первом раунде.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
Читайте также
Всех бесит не поражение Левандовски, а победа Месси. Почему «Золотой мяч» никогда не будет объективной наградой
Первая в мире страна начала готовиться к переезду из-за климата
0