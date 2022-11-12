Россиянин Кадимагомедов выиграл золотую медаль Кубка Содружества в полусреднем весе

В финале Кубка Содружества в категории до 77,1 кг Сагидгусен Кадимагомедов одолел Шамиля Ташагаджиева.

Поединок закончился во втором раунде после гильотины в исполнении Кадимагомедова. Победитель, которого наградили 70 тысячами рублей, представляет Астраханскую область. Ташагаджиев выступает за Московскую область, он получил 50 тысяч за второе место.

Кубок Содружества по ММА среди любителей проходил с 10 по 12 ноября в Ханты-Мансийске.