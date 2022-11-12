Российский боец Юсупов взял пояс Кубка Содружества в легком весе

В финале Кубка Содружества в категории до 70,3 кг Омарасхаб Юсупов одолел Шайдихана Хамамедова.

Поединок продлился три раунда по три минуты и завершился единогласным решением судей. Победитель, которого наградили 70 тысячами рублей, представляет Ханты-Мансийский автономный округ. Хамамедов выступает за Санкт-Петербург, он получил 50 тысяч за второе место.

Кубок Содружества по ММА среди любителей проходил с 10 по 12 ноября в Ханты-Мансийске.