Боец из России Шихкеримов взял золото Кубка Содружества в среднем весе

В финале Кубка Содружества в категории до 83,9 кг Фахрудин Шихкеримов одолел Шамиля Гамидова.

Поединок продлился три раунда и завершился единогласным решением судей. Победитель, которого наградили 70 тысячами рублей, представляет Ханты-Мансийский автономный округ. Гамидов выступает за Нижегородскую область, он получил 50 тысяч за второе место.