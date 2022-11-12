Боец из России Шихкеримов взял золото Кубка Содружества в среднем весе
В финале Кубка Содружества в категории до 83,9 кг Фахрудин Шихкеримов одолел Шамиля Гамидова.
Поединок продлился три раунда и завершился единогласным решением судей. Победитель, которого наградили 70 тысячами рублей, представляет Ханты-Мансийский автономный округ. Гамидов выступает за Нижегородскую область, он получил 50 тысяч за второе место.
Кубок Содружества по ММА среди любителей проходил с 10 по 12 ноября в Ханты-Мансийске.
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