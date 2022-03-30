Рефери объяснил свои действия в бою Шуаева и Пономарева

Судья главного поединка турнира AMC Fight Nights в Астрахани Герихан Шибилов заявил, что не совершил ошибку, подняв Юсупа Шуаева и Григория Пономарева в стойку после того, как Пономарев находился в фулл-маунте.

«Как только Юсуп разрывает захват на болевой прием и обхватывает Гришу, Пономарев просто-напросто ложится на него, — сказал Шибилов на YouTube-канале FIGHT NIGHTS GLOBAL TV. — То есть он полностью расслабляется и ложится на него, и я вижу, что нет дальнейшего продолжения действий, я не вижу развития атаки. Я не вижу, чтобы он что-то дальше делал, поэтому я принимаю решение поднять бойцов в стойку, чтобы было продолжение боя.

Позиция маунт — это всего лишь позиция. Вроде бы атакующая позиция, но если боец дальше не работает, надо останавливать, чтобы они начали обратно работать. Маунт, это что, священная корова? Ну и что, что маунт? Никакой разницы нет! Это обыкновенная позиция, и вы должны это понимать.

В какой бы позиции ни находились бойцы, они должны совершать активные действия, показывать рефери, что они работают. А не просто лечь и лежать в маунте. Я видел, что боец был полностью расслаблен. Все мышцы у него расслабляются, и он просто ложится на него. Я вижу, что он не хочет дальше работать".

Пономарев проиграл нокаутом во втором раунде. Турнир проходил 25 марта в Астрахани. На счету Пономарева 4 победы и 2 поражения, у Шуаева — 7 побед и ни одного поражения.