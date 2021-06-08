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Оверим подписал контракт с новым промоушеном

19:18
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Голландский боец Алистар Оверим возвращается в кикбоксинг. Бывший претендент на чемпионский пояс UFC в супертяжелом весе, а также бывший чемпион Strikeforce и DREAM подписал контракт на участие в нескольких боях с промоушеном Glory Kickboxing, сообщает ESPN.

Голландец не выступал в этом виде спорта с тех пор, как выиграл престижный Мировой Гран-при К-1 в декабре 2010 года.

41-летний Оверим был уволен из UFC после поражения от Александра Волкова нокаутом во втором раунде на UFC Fight Night 184 в феврале этого года.

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