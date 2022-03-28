Петр Ян подарил скутер рабочему отеля из Таиланда

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проводил подготовку к бою с Алджамейном Стерлингом в Таиланде. Его друг и тренер по ударной технике Кайрат Нурмаганбетов рассказал, как однажды Ян подарил рабочему отеля скутер, чтобы тот мог чаще навещать своих родителей.

«Мы жили три месяца в гостинице, где этот парень, Ден, был и сантехником, и дворником, — приводит слова Нурмаганбетова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил». — Он решал вообще любые вопросы, помогал во всем. Настоящий работяга. Мы вечером приходили домой, а он там тренируется в небольшом зале в тех же джинсах, что и работает. Потом стирал их, чтобы утром были чистые.

Он то ли живет в этой гостинице, то ли спит прямо на ресепшн. Петя с ним разговорился, узнал, что он из Бирмы, что родители живут в 10 км, но для него каждая такая поездка — два часа туда и два часа обратно. Позволить себе такие временные траты каждый день он не может, поэтому видятся редко. Между делом Петя узнал, есть ли у Дена скутер, умеет ли водить. В общем, Петя решил, что семью надо видеть чаще, и сделал парню отличный подарок».

Нурмаганбетов подчеркнул, что Ян регулярно помогает людям. «Мы были в Анапе, там был парень тоже, работал в отеле, смотрел днем на наши тренировки, а вечером, после закрытия, старался все это повторить уже сам, — сказал Нурмаганбетов. — Он даже выступает где-то. Петя подарил ему шорты, футболку, перчатки. Кажется, что это мелочи, а для пацана это большой шаг вперед. Есть у Пети такая черта характера, он протягивает руку помощи, если кому-то это действительно нужно».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 9 апреля (в ночь на 10 апреля по московскому времени) на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.