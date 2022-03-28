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28 марта, 15:12

«Спасибо тебе, брат, за все». Хабиб поблагодарил первого тренера, который работал с ним в США

Хабиб поблагодарил своего первого тренера, который работал с ним в США
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) выразил слова благодарности Мурату Кештову — первому тренеру, работавшему с Нурмагомедовым в США.

«Это Мурат Кештов, и мое первое пребывание в США (тогда я прилетел за 14 дней до боя) прошло у него дома, я с ним гонял вес и жил у него почти 10 дней, и по его совету и связям я перешел в легендарный зал АКА в Калифорнии, — комментирует совместное фото с Кештовым в соцсетях Нурмагомедов. — Спасибо тебе, брат, за все. Я это никогда не забываю и не забуду. Хоть мы и не провели так много времени вместе, но я многому научился у тебя».

Кештов помогал Нурмагомедову дебютировать в UFC. Также он позвонил Мухаммеду Лавалю и попросил того поговорить с главным тренером АКА Хавьером Мендесом, чтобы Нурмагомедова приняли в зал АКА.

Хабиб Нурмагомедов
ММА
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