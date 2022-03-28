Призовой фонд Гран-при среди легковесов ACA может поменяться из-за курса доллара

Гонорарный фонд Гран-при среди легковесов АСА может поменяться из-за курса доллара по отношению к рублю. Об этом в интервью «СЭ» сообщил президент лиги АСА Алексей Яценко.

В январе основатель ACA Майрбек Хасиев сообщил, что призовой фонд участников Гран-при составит свыше 800 тысяч долларов.

«Сейчас я не хочу ввести вас в заблуждение, так как мы еще объявляли тогда, — сказал Яценко в интервью «СЭ» на турнире ACA 138. — Как я помню, у нас все, что касается стран СНГ и России, мы со всеми бойцами контракты подписываем в рублях, а с иностранными спортсменами — в долларах. По этой причине призовой фонд может поменяться, потому что одни будут получать свои гонорары в рублях, а другие — в долларах. Он может поменяться ввиду того, что курс доллара по отношению к рублю поменялся. Возможно, курс стабилизируется».

Также Яценко рассказал о планах АСА на 2022 год.

«С уверенностью не могу сказать о количестве планируемых турниров, потому что мы были вынуждены пересмотреть сетку турниров. Мы сейчас берем паузу до 21 мая. За это время мы объявим новую сетку турниров, которые состоятся до конца лета».

«Цель такая же — провести 16 турниров. Цель не меняется, но меняется график проведения турниров. Я не исключаю, что турниров будет меньше из-за тех условий, которые сложились. Все турниры АСА в этом году пройдут на территории РФ».

Первые участники Гран-при: россиянин Юсуф Раисов и бразилец Хакран Диас — провели поединок на турнире ACA 138, который состоялся 26 марта в Грозном. В этом противостоянии победу единогласным решением судей одержал Раисов.