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Олейник — о победе Емельяненко над Кокляевым: «Это не спорт»

11:28
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, комментируя боксерский поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева, отметил, что в будущем можно проводить бои с представителями различных видов спорта.

— Мы можем делать, конечно, бои против хоккеистов, пловцов, тяжелоатлетов, шахматистов, — цитирует «РИА Новости» Олейника. — И они, безусловно, могут быть в хорошей физической форме. Но здесь работают не количество и сила мышц, а специальные навыки. Поэтому изначально это неверно сравнивать, и шансов особых нет (у представителей других видов спорта), значит — это не спорт, а способ привлечь внимание.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191202/1561832942.html

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