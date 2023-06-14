Менеджер Александра Емельяненко: «Такие соперники, как Ершов, его вообще не заводят»

Никита Бурчак, менеджер российского бойца Александра Емельяненко, высказался о внешнем виде бойца в поединке против блогера Евгения Ершова.

«Знаешь, у Саши проблемы в личной жизни — с супругой и прочее. Мне кажется, он в принципе был немного отключен от поединка. Он уже 20 лет выступает, и такие соперники, как Ершов, его вообще не заводят. Вот Дацик — ты сам видел, в какой форме был Емельяненко, как он был заряжен. Он этим горел. К таким, как Ершов, Емельяненко относится как к проходным боям: «Я дам леща, и все закончится». Хотя это неправильный подход, и я много раз ему об этом говорил. Саша был не в лучших кондициях, хотя все было сделано для того, чтобы он набрал эти кондиции», — приводит слова Бурчака Sport24.

26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Александр Емельяненко одержал победу над Ершовым болевым приемом на руку во втором раунде поединка.