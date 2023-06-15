Менеджер Емельяненко: «Саша выиграл, исходя из уважения Ершова»

Никита Бурчак, менеджер российского бойца ММА Александра Емельяненко, прокомментировал победу своего клиента в бою против блогера Евгения Ершова.

«Если выбирать слово перфоманс, то перфоманс как раз получился. Что греха таить — Саша выиграл, исходя из уважения Ершова. Ершов не стал выходить и месить Сашу, как Коваленко. Хотя я все равно считаю, что Саша в том бою выиграл. Ершов проиграл «малой кровью», я бы даже сказал, что этот проигрыш для него является выигрышем. Но как для поединка РЕН ТВ — все было хорошо. Хотел бы я еще раз увидеть такой бой? Честно, нет», — цитирует Sport24 Бурчака.

26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Александр Емельяненко одержал победу над Ершовым болевым приемом на руку во втором раунде поединка.