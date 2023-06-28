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Малыхин: «Нганну не прошел бы мою проверку»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двойной чемпион лиги ONE Championship Анатолий Малыхин (13-0) отметил, что хотел бы подраться с Фрэнсисом Нганну.

«Я хотел бы встретиться, конечно же, с Фрэнсисом Нганну, чтобы посмотреть, на что он способен, настолько ли он силен, как все думают. Я думаю, он не прошел бы мою проверку», — цитирует MMA.Metaratings.ru Малыхина.

23 июня Малыхин победил Арджана Бхуллара (11-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 23 июня на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempion-one-malykhin-ngannu-ne-proshel-by-moyu-proverku-261923/
Анатолий Малыхин
Фрэнсис Нганну
ММА
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