Малыхин: «Нганну не прошел бы мою проверку»

Двойной чемпион лиги ONE Championship Анатолий Малыхин (13-0) отметил, что хотел бы подраться с Фрэнсисом Нганну.

«Я хотел бы встретиться, конечно же, с Фрэнсисом Нганну, чтобы посмотреть, на что он способен, настолько ли он силен, как все думают. Я думаю, он не прошел бы мою проверку», — цитирует MMA.Metaratings.ru Малыхина.

23 июня Малыхин победил Арджана Бхуллара (11-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 23 июня на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.