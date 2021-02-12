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В UFC подтвердили, что бой Махачева и Добера состоится на UFC 259

20:40
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Россиянин Ислам Махачев проведет бой с американцем Дрю Добером на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Поединок состоится 6 марта (в Москве уже наступит 7 марта).

Бойцы должны были встретиться еще в 2016 году, однако поединок был отменен из-за проваленного Махачевым допинг-теста.

29-летний Махачев одержал в MMA 18 побед (4 нокаутом) и потерпел 1 поражение.

32-летний Добер выиграл 23 боя (7 нокаутом) и потерпел 10 поражений.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CLM1bEBihSz/

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