В UFC подтвердили, что бой Махачева и Добера состоится на UFC 259
20:40
Россиянин Ислам Махачев проведет бой с американцем Дрю Добером на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Поединок состоится 6 марта (в Москве уже наступит 7 марта).
Бойцы должны были встретиться еще в 2016 году, однако поединок был отменен из-за проваленного Махачевым допинг-теста.
29-летний Махачев одержал в MMA 18 побед (4 нокаутом) и потерпел 1 поражение.
32-летний Добер выиграл 23 боя (7 нокаутом) и потерпел 10 поражений.
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